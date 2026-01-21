トランプ氏が態度軟化か、欧州と何らかの合意の可能性示唆米資産に買い トランプ米大統領はグリーンランド問題を巡り、ダボスでの数日間で何らかの解決策を見つけられるだろう、欧州と何らかの合意が得られるだろうと語った。 前日に米株と米債が大幅下落したことを受け、市場では「TACOトレード」になるとの見方が広がっている。 トランプ軟化の可能性から時間外で米株は上げ幅を拡大、米債利回りは低下幅