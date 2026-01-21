秋田朝日放送 鹿角市の酒蔵で今年の新酒が完成し、軒先に杉玉のかけ替えが行われました。 １８７２年創業の鹿角市の千歳盛酒造では、鹿角地域で栽培されたコメと豊富な天然水を使って日本酒を作っています。20日は新酒が出来たことを知らせる「杉玉」が軒先に吊るされました。江戸時代には店頭に「萬歳」と書かれた横断幕を掲げる風習があり、その文化を復活させようと貼り紙も掲示されました。このあと蔵人たちが集まり、