21日朝早く、静岡･島田市の東海道新幹線のトンネル内で、上部からコンクリート片が落ちているのが見つかり、JRでは他のトンネルについて21日夜から緊急点検を行うことにしています。JR東海によりますと、21日午前4時20分頃、島田市湯日にある東海道新幹線｢第一高尾トンネル｣内で、コンクリート片が落下しているのを、点検中の作業員が発見しました。JRで調べたところ、トンネル上部のコンクリートの一部と判明し