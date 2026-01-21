NGT48で研究生から正規メンバーに昇格した4期生佐藤広花（19）が、今後の飛躍を誓った。佐藤広は10日に開催された「NGT48劇場10周年記念公演」（新潟市・NGT48劇場）で、同期の磯崎菜々（19）、木本杏菜（18）とともに昇格が発表された。◇◇◇高揚していた気持ちを落ちつかせた。「正規メンバーとしての活動はこれからなので」。佐藤広は、昇格の余韻を意識して冷まし、今後に備えている。「今までの悔しさ、頑張っ