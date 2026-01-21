元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が21日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。吉本興業に移籍した理由を語った。生田は1月1日付で吉本に移籍。同じ吉本所属の向井から「なぜですか？単刀直入に聞きますけど」と質問を受けた。生田は「会う人会う人に絶対に聞かれるんですけど」と笑いつつ、「バラエティーだったりテレビに出ることをメインに頑張っていきたいと思っていて」と自身の方