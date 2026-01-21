ハリー・スタイルズが、3月6日にリリースする4thアルバム『Kiss All the Time. Disco, Occasionally.』の収録曲「Aperture」を日本時間1月23日9時に配信リリースする。 （関連：ハリー・スタイルズが日本にもたらした最高潮の熱狂One Directionの楽曲も披露したポップスターの風格溢れる一夜） また、本楽曲を一足先に聴けるリスニングイベントをアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ド