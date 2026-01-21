EVO-Series Magnetic Streak Rainbow フィルター Kit 株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、マグネット・ねじ込み両方に対応するレンズフィルター「EVO」の新製品として、49mm径のストリークフィルターを追加し、1月7日（水）に発売した。 ストリークフィルターは、強い光源に対してライン状のフレアを発生させ、光を演出できる特殊フィルター。回転させることで