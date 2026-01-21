JR浜松駅から徒歩3分の位置に、「東横INN浜松駅南口」が4月25日（土）にオープンする。1月22日（木）から宿泊予約が可能になる。 近隣にはすでに「東横INN浜松駅北口」が営業しており、JR浜松駅におけるビジネスホテルの選択肢が今回の新規オープンでさらに広がることになる。JR浜松駅南口から徒歩で向かう場合は、ロータリーから南下し、駅前大通りを東へ2ブロック進む。ホテルからは景勝地として知