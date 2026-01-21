21日13時現在の日経平均株価は前日比378.27円（-0.71％）安の5万2612.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は226、値下がりは1338、変わらずは32と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は57.76円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が28.18円、コナミＧ が18.89円、ＫＤＤＩ が16.45円、東エレク が16.04円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で