◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間20日、サウジアラビア)日本代表が韓国との準決勝に1-0で勝利し、決勝進出を決めました。ヨルダンとの準々決勝をPK戦の末に勝利し、この日の準決勝に臨んだ日本。一方の韓国は、準々決勝でオーストラリア相手に後半終了間際の決勝ゴールで勝ち進んできました。決勝進出をかけた日韓戦は前半36分、日本がコーナーキックから先制します。MF佐藤龍之介選手のあげたボールをDF永野修都選手がヘ