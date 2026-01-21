女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が22日、第79話が放送される。ヘブン（トミー・バストウ）先生日録の盛り上がりを心配する錦織（吉沢亮）と江藤（佐野史郎）。江藤はヘブンを受け入れる市民の様子を見て、錦織にある提案をもちかける。その頃、遊郭ではなみ（さとうほなみ）に身請けの話がくる。受ければ晴れて遊郭をやめて天国町も脱