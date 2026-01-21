京都市・東山区の建仁寺で深夜、敷地内に不法侵入する千鳥足の人物がカメラに捉えられた。不審人物は酔った勢いで何度も柵を蹴りつけて破壊し、扉を蹴破ったとみられる。また同一とみられる人物が、看板を破壊する姿も確認された。寺の関係者は警察に被害届を提出しているという。寺に不法侵入し破壊する不届き者800年以上の歴史を持つ京都最古の禅寺・建仁寺で真夜中に撮影されたのは、柵を思いきりキックし、強引に入っていくバ