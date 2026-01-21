霜降り明星のせいやが“人生の爆裂モテ期エピソード”を告白。学生時代に“旧ジャニーズ（現STARTO ENTERTAINMENT）所属のあるメンバーに似ている”と話題になったことがあるそうだ。果たしてそのメンバーとは。【映像】モテ男女だらけの恋リアに衝撃を受けるせいや2月11日（水）夜10時より配信スタートの「ラブパワーキングダム2」はモテることを自認し、実際に“爆モテ”人生を送っている美男美女16名が、ハイクラスな恋の駆