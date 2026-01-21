東方神起、NCT、aespa、RIIZEらが所属する韓国の事務所「SMエンターテインメント」が、21日までに公式Xを通じ、アーティストへの誹謗中傷に対し、法的対応を進めていることを伝えた。【ライブ写真10点】aespa 超ミニ衣装でスタイル抜群！ソロカットも同事務所は「Xアカウントを利用する一部のユーザーによる、当社所属アーティストに対する虚偽事実の流布、名誉毀損、セクシャルハラスメント、人身攻撃、侮辱、私生活侵害など