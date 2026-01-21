阪神は２１日、巨人との両球団で相互展開しているプロジェクト「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」を今年も開催することを発表。一新されたイベントロゴも同時に発表した。今年で１０年目を迎える同プロジェクト。今季の対象試合は、４月１４〜１６日の巨人戦（甲子園）、５月２２〜２４日の同戦（東京ド）。ホーム開催となる４月１４〜１６日は来場者プレゼントとして、試合開始２時間後までに入場した観