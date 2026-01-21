明治学院大学は、2026年1月30日(金)に白金キャンパスにて、シンポジウム「マジョリティが変わるために外国ルーツの元「子ども」たちからの提言―日本社会はどう見えるのか？」を開催します。このイベントは、同大学の学長プロジェクト「内なる国際化」に対応した人材育成の一環として実施されるものです。外国にルーツをもつ子どもが増加する現在の日本社会において、マジョリティ側が変わるために必要な視点と課題を考えます。