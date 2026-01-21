博報堂アイ・スタジオに所属する奥村浩平は、読売広告社に所属する田畑良氏と共に、「2026ヤングライオンズコンペティション」日本国内予選「プリント部門」においてGOLDを受賞し、日本代表に選出されました。両氏は、2026年6月にフランスのカンヌで開催される「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル 2026」内のプログラム、通称「ヤングカンヌ」への出場権を獲得しました。152作品のエントリーがあった激戦の