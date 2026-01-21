劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 IMAX特別上映版 (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が、2月6日から日本アニメ映画史上初のIMAX特別上映版として上映決定。一部シーンの映像範囲が上下に拡がる、IMAX独自の1.43:1拡張アスペクト比で上映する。劇場はグランドシネマサンシャイン 池袋(東京)と、109シネマズ大阪エキスポシティ(大阪)。 一