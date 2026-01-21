ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、ディズニ