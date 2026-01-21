ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ポケットモンスター」グッズを紹介します！ セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ 投入時期：2026年1月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2026年1月も、セガプライズから「ポケットモンスター」のグッズが続々登場！