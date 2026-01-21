オリックス・曽谷龍平投手が２１日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。今オフは九里亜蓮投手と合同練習。この日は師匠が所用のため不在だったが「１年間投げ切る体作り、メンタル面、考え方を主に教えていただいている。いい自主トレの期間になっています」と感謝した。プロ３年目を終え「自分の引き出しがパンクしてきた」と、経験豊富な先輩に弟子入りを志願。「本当に何でも話を聞いてくださいます。考え方が少し変