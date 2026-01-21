セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』赤いほっぺLLぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』赤いほっぺLLぬいぐるみ  登場時期：2026年1月16日より順次サイズ：全長約28×15×34cm投入店舗：全国のゲームセンターなど ほほがポッと赤くなった、セガオリジナルデ