WBC（世界ボクシング評議会）は20日（日本時間21日）、2025年の男子年間最優秀選手（ファイター・オブ・ジ・イヤー）に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）を選出したと発表した。WBCが承認した試合を対象に選ばれたもので、井上は22、23年に次いで2年ぶり3度目の受賞となった。井上は25年、1月に金芸俊（韓国）、5月に米ラスベガスでラモン・カルデナス（米国）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（ウ