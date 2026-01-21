日本保守党は20日、衆議院選挙に向けた公約の重点項目を発表しました。キャッチフレーズは「守ろう！日本を。」としています。百田代表はこのキャッチフレーズについて、「日本は経済侵略、移民侵略、また重い税金、太陽光パネルによる環境破壊などで大変な危機的状況にある。その意味で国土、国民、生活を守るという意味を込めた」と説明しました。政策としては、食料品の消費税を恒久的にゼロにすることや、再生可能エネルギーを