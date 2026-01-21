ラ・リーガ第20節バルセロナ戦で負傷離脱したレアル・ソシエダの日本代表MF久保建英。検査の結果、左ハムストリングの負傷が明らかになったとクラブは発表している。バスク地元紙『noticias de Gipuzkoa』は、1カ月から2カ月の離脱となる可能性が高いと報じた。3月の代表戦あたりには復帰できそうだが、「クラブには大きな痛手」とペッレグリーノ・マタラッツォ監督も試合後に語っていた。同紙は「久保のいない人生は辛い」と見出