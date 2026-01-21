UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節でアーセナルはインテルと対戦。3-1と勝利を収めた。ガブリエウ・ジェズスが前半に2得点、交代出場したヴィクトル・ギェケレシュが後半に1得点を決めて、アーセナルは決勝ラウンドのストレートインを確定させた。最前線を誰に任せるのかは、現在アーセナルの悩みのひとつだ。プレミアリーグではギェケレシュがスターターとして起用され続けているものの、前節ノッティンガム・フォレ