エースであるセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホビッチが離脱しているユヴェントス。昨夏に加わったカナダ代表FWジョナサン・デイビッドが直近5試合で2ゴール2アシストと結果を残し始めているものの、今冬にストライカーの獲得に動くと報じられている。クリスタル・パレスに所属するフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの獲得交渉と並行して、さらなる攻撃強化を画策しているとのこと。そして、ユヴェントスはトルコ代表FWケ