日本航空（JAL）は、大阪/伊丹〜札幌/千歳線でにファーストクラスを設定する。1日4往復のうち、2往復をファーストクラスを設定したボーイング767-300ER型機、2往復をボーイング737-800型機で運航する。冬スケジュールには1日最大5往復を、ボーイング737-800型機かエンブラエルE190型機で運航している。専用カウンターでのチェックインや、専用保安検査場やラウンジの利用ができる。機内では時間帯に応じた機内食や飲み物を提供する