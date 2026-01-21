タレントの小倉優子が19日に自身のアメブロを更新。顔のたるみへの悩みを明かした。この日、小倉は「最近、たるみが気になるのでママ友がいいよ！と教えてくれた美顔器を始めました！」と報告。「なんか、鏡を見てたるんだ顔にあれ？となっています」と心境を吐露した。続けて「頭皮からしっかり上げていかないと！」と意気込みをつづり、使用している美顔器の写真を公開。美容師からは「薄毛にもいいよ！と教えてもらいました！」