上空に強い寒気が流れ込んでいる影響で県内は厳しい寒さとなっています。 19日の暖かさから一転、21日朝の長崎市内は気温が5.4℃まで下がり冬の寒さが戻ってきました。 （市民の親子） 「だいぶ寒くなったと感じた。寒さ対策で着込んで寝た。」 「寒かった。(幼稚園に)行きたくなかった」 気象台によりますと上空に強い寒気が流れ込んでいる影響で、県内は更に気温が下がる見通しで、22日は最低気温が南