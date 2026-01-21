フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（40）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。久しぶりのお昼の生番組に本音を漏らした。【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナこの日の放送では水曜日の番組進行を担っていた勝野健アナウンサーが体調不良により番組を欠席することが冒頭に伝えられた。そんな勝野アナの代打として榎並アナがスタジオ入りした。番組MCのハライチ澤部佑から「榎並さん、来て