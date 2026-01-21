俳優の白洲迅が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。白洲はインスタグラムに「大好きな年末年始が終わり、早くまた年末が来ないかなとか考えてるとあっという間に１月も後半。今年も良い年にしましょうね」とつづると、黒のニットに、サングラスと帽子姿を公開した。この投稿には「迅さんかっこよすぎる」「表情一つ一つ可愛すぎます」「めちゃくちゃお洒落」「指輪してるの新鮮です」などの声が寄せられて