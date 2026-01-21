サントリーホールディングス（ＨＤ）は２１日、広報業務の委託先が不正アクセスを受け、報道機関の記者ら９１４人の個人情報が流出した可能性があると明らかにした。記者や音楽評論家らの氏名や会社名、メールアドレスや住所、電話番号などが流出した可能性がある。２０日時点で情報の不正利用は確認されていないという。同社は「委託先も含めてより一層のセキュリティ対策の強化に努める」とコメントしている。