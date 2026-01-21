演歌歌手の天童よしみが２１日、東京・深川不動堂で新曲「旅路」（２８日発売）のヒット祈願イベントを行った。人生を旅にたとえ、ともに過ごした人との月日を思う楽曲。ヒット祈願は約３０年ぶりといい、松尾芭蕉「奥の細道」のゆかりの地で、旅の安全と必勝を司る深川不動堂で護摩を焚（た）いて祈祷（きとう）を受け、新曲を境内で初披露した。歌唱を終え、天童は「気持ちよかったです。今日はいっぱいパワーをいただきま