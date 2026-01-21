アルバイトに応募してきた県内の男性に対し、バーの開業資金が必要とうそを言い、現金およそ130万円をだまし取った疑いで愛知県の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、愛知県半田市の自営業、武田遼容疑者（27）です。警察によりますと武田容疑者は去年6月、バーのアルバイトに応募してきた益城町の20歳の男性会社員を面接を装って県内の商業施設に呼び出し「バーの開業資金で130万円ほど出しても