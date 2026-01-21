タレントのアレン様が２０日、テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」に出演。月々の美容代とその内容を明かし、若槻を驚かせた。整形で１億円以上をかけていることで有名なアレン様。若槻は「主にどこに？」と聞くと、アレン様は「リフトアップとか、唇もずっと入れている、ヒアルロン酸。かなりの量」といい「美肌もこだわっている。月、美容代４０、５０万円はザラ」といい、「エステも１６万ぐらいかかる」といい、