竹下景子（72）山寺宏一（64）らが21日、都内で、音楽朗読劇「VOICARION（ヴォイサリオン）」（2月14〜17日、東京・東京建物Brillia Hallほか）の10周年記念公演の制作発表会見に出席した。16年の初演から「女王がいた客室」（4月、東京・シアタークリエ）に出演する竹下は「ワクワクして、客席側にいるような気持ちです。この10年間、マダムの実年齢に近づいたことを糧として新鮮な気持ちで臨みたいです」と語った。生演奏の音楽