リクルートの外食市場に関する調査・研究機関「ホットペッパーグルメ外食総研」は1月20日、「惹かれるメニュー名の条件」についての調査結果を発表した。調査は2025年10月31日〜11月1日、全国20〜60代の男女1,035名を対象にインターネットで行われた。惹かれるメニュー名の条件○「今食べたい理由」が瞬時に伝わることが重要「外食で惹かれるメニュー名の条件」についての調査では、「とても惹かれる」「やや惹かれる」の合計が高