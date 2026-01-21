大王製紙は1月20日、生理中の不調と食べ物に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年10月1日〜10月7日、10代以上の女性654名を対象にインターネットで行われた。また、八丁堀さとうクリニック副院長・佐藤杏月氏の監修のもと、生理中に積極的にとりたい食べ物や栄養素、反対に控えた方がよい食品について、理由とともに解説する。○生理中のつらい症状生理中のつらい症状はありますか?(複数回答)「腹痛・腰痛・頭痛な