の実写版「ONE PIECE」でサンジ役を演じるタズ・スカイラーが、シーズン1の準備期間にどれだけ過酷なトレーニングをこなし、満身創痍の状態になっていたかを明かした。 尾田栄一郎による原作漫画『ONE PIECE』のサンジといえば、海上レストラン「バラティエ」の元副料理長で、主人公ルフィが率いる海賊団「麦わらの一味」のシェフ。師である‟赫足のゼフ”に叩き込まれた華麗な足技を武器に戦うキャラクタ