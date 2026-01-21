星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は4月1日から、「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」(1名 7,000円)を提供する。貸し切りの空間で、わさびの新たな美味しさとの出合いを楽しむ静岡県はわさびの根茎生産量、産出額で全国一位を誇る、わさびの主要産地。わさびは綺麗な湧水がある環境でしか育たない植物で、豊かな自然環境と、新鮮な水によって育まれる。また「静岡水わさび」の伝統的な栽培方法「畳石