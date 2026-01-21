メ～テレ（名古屋テレビ） 着替え中の少女を盗撮したなどとして茨城県の中学校教師の男が逮捕されました。男は盗撮動画を教師7人の盗撮グループのメンバーに送信していたとみられています。 児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、茨城県の中学校教師、鈴木雄大容疑者（32）です。 警察によりますと、鈴木容疑者は2023年、茨城県内の施設で、着替え中の少女を時計型カメラで盗撮し、児童ポ