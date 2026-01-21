メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、これまでに部屋の中から女性のスマートフォンが見つかっていないことが分かりました。 この事件は17日午前4時40分ごろ、豊田市東新町でアパートの一室が焼け、この部屋に住む会社員、小川晃子さん（42）が首を絞められて殺害されているのが見つかったものです。 警察は、殺人放火事件として捜査し現場検