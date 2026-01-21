名古屋駅前の「ナナちゃん人形」が、21日から7歳の子どもの交通事故防止を呼びかけています。 【写真を見る】名古屋駅前の｢ナナちゃん｣が幼稚園児姿に 歩行中の交通事故死傷者数は7歳が最も多く… 事故が増加する入学シーズン前に呼びかけ 幼稚園児姿で横断歩道を渡るナナちゃん人形。これは「交通事故死傷者ゼロ」に取り組むトヨタ・モビリティ基金が交通安全への意識を高めてもらおうと、愛知県警や名古屋市などと連携し