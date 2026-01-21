生活費高騰が介護施設選びにも影響を？2025年、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり「2025年問題」が現実となりました。また、物価高による生活費の高騰が介護施設入居を検討する方の家計にも打撃を…。このような社会の変化が介護施設選びにどのように影響を与えたのか、株式会社LIFULL senior（代表取締役：福澤 秀一）が運営する老人ホーム・介護施設検索サイトであるLIFULL介護が「介護施設選び経験者の実態調査2026」