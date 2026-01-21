1920年代から30年代の大阪市は「大大阪（だいおおさか）」と呼ばれていました。この大大阪について、「人口で東京を抜き、日本最大の都市として存在感を際立たせていた」と語るのは、桃山学院大学社会学部准教授の長崎励朗先生（崎はたつさき）です。そこで今回は、長崎先生の著書『大大阪という神話-東京への対抗とローカリティの喪失』から抜粋し、ご紹介します。【書影】日本社会の均質性を“関西”に探る――。長粼励朗