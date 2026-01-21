女性の意思で意図しない妊娠を防ぐことができる経口避妊薬、ピル。アメリカでは1960年に承認されたが、日本での承認は大幅に遅れた1999年。ピル承認に向けた活動に関わってきた産婦人科医で、日本家族計画協会の北村邦夫会長（74）が新刊『ピル承認秘話わが国のピル承認がこれほど遅れた本当の理由（わけ）』（薬事日報社）を出版した。北村医師は「ピルほど難産だった薬はない」と振り返る。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集