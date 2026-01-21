小池真理子さんの最新刊『ウロボロスの環』は、小池さん自身が両親と夫を見送ったあとの喪失感をもとに生まれた物語。「実は時間には始まりも終わりもなく、喜びも哀しみも苦しみも滋養にして、大きな環を描きながら永遠に回り続けているのではないか。そんな想いを言葉にしたかった」と語る小池さんに、執筆に至る経緯、そして改めて本作のテーマについて伺いました。（構成：丸山あかね）【写真】印象的な『神よ憐みたまえ』のポ