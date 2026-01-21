2026年1月20日、韓国メディア・韓国経済によると、韓国では来月から、米国市場に投資を行なっている個人投資家を国内市場に呼び込むための税制優遇措置が導入される。ウォン安の緩和が狙いで、政府は「国内市場復帰口座（RIA）」の導入を進めているが、実効性については評価が分かれているという。RIAは、海外株を売却して得た資金を国内に留めることを条件に、譲渡所得税を減免する制度。海外株売却の上限は1人当たり5000万ウォン