ライブ配信サービス「BIGO LIVE」は、イベント『BIGO Awards Gala 2026』を1月23日に韓国・ソウルにて開催すると発表した。 本イベントは「SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS」をテーマに、世界中のBIGO LIVEライバーが参加するイベントだ。式典では、この1年間に活躍した200名以上のライバーおよびファミリーを表彰する。 受賞者には、トロフィーとアプリ内報酬が贈られるほか、注目された